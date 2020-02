Minister: Kinder des infizierten Ehepaares «putzfidel»

Düsseldorf (dpa) - Die Kinder des mit dem neuen Coronavirus infizierten Paares aus dem Kreis Heinsberg zeigen bisher keine Symptome. Sie seien bislang «putzfidel», sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Düsseldorf. Er könne dennoch noch nicht sagen, ob die Kinder erkrankt sind, so Laumann. Darüber solle es am Donnerstag nach einem Test Klarheit geben.

Von dpa