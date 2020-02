Flugzeug aus Leipzig trotz defekten Reifens sicher gelandet

Düsseldorf/Leipzig (dpa) - Ein Regionalflugzeug der Linie Eurowings mit 42 Passagieren ist am Donnerstagmorgen trotz eines defekten Reifens sicher in Düsseldorf gelandet. Bei der Maschine des Typs DHC-8-400 mit der Flugnummer EW 9077 sei beim Start in Leipzig einer der vier hinteren Reifen geplatzt, sagte ein Eurowingssprecher. Die Landung um 9.30 Uhr sei dennoch ohne Probleme verlaufen, es habe keinerlei Gefahr für Passagiere oder Besatzung und auch keine Verspätungen gegeben.

Von dpa