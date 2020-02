Sportchef Heldt wehrt sich gegen Kritik am Vertrag von Uth

Köln (dpa) - Sportchef Horst Heldt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln wehrt sich gegen Kritik am Vertrag von Winter-Zugang Mark Uth. Der Stürmer darf am Samstag im Spiel gegen seinen Ex-Club FC Schalke 04 (18.30 Uhr) nicht für den FC spielen. «Natürlich haben wir bei den Verhandlungen mit Schalke Argumente zu finden versucht, damit Mark Uth gegen Schalke spielen kann. Aber wir jammern nicht, dass er Samstag keine Option ist. Lieber 16 Mal als gar nicht», sagte Heldt am Donnerstag.