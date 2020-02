Coronavirus: Ministerium rät bei Klassenfahrten zu Vorsicht

Die Schulen sollen sich vor Reiseantritt sorgfältig informieren – und die Hinweise des Auswärtigen Amts und des Robert-Koch-Instituts beachten. „In jedem Fall sind für Schulfahrten in ausdrücklich benannte oder benachbarte Regionen angesichts der dynamischen Entwicklung bei der Verbreitung des Corona-Virus Bedenken nicht von der Hand zu weisen“, schreibt Staatssekretär Mathias Richter. Er bezieht sich dabei zum Beispiel auf die Ein- und Ausreiseverbote für mehrere Orte in der Lombardei in Norditalien. Zudem weist er auf Schulschließungen in anderen italienischen Regionen hin.

Schulleitung entscheidet

Richter betont auch, dass letztlich die Schulleitung über die Absage einer Klassenfahrt entscheide. „Sie handelt in Absprache mit den Lehrkräften, die die Klasse begleiten.“ Sollte die Rückerstattung der für die Klassenfahrt geleisteten Zahlungen nicht gelingen, gehe der erlittene Schaden zu Lasten der Eltern. Auch wenn Eltern aus Sorge um ihr Kind eine Fahrt absagen, müssten sie für die Kosten aufkommen.

Was tun bei Verdacht auf Corona-Infektion? 1/9 Immer mehr neue Fälle und Nachrichten rund um das Coronavirus - auch in Deutschland. Jüngst würde ein Hotel auf Teneriffa wegen Corona-Virus Verdacht unter Quarantäne gestellt - unter den Urlaubern waren auch mehrere Westfalen. Doch woran erkenne ich eine Infektion? Und was mache ich dann? Foto: dpa

Die Symptome sind laut Robert-Koch-Institut Husten, Schnupfen, Halskratzen und und Fieber, manchmal auch Durchfall. Damit ist es für Laien unmöglich, die Krankheit von der regulären Grippe oder einem grippalen Infekt zu unterscheiden, erklärt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie der Universitätsmedizin Essen. Foto: dpa

Ansteckungsgefahr: Die Gefahr, sich in Deutschland mit Grippe- und Erkältungsviren anzustecken, ist nach wie vor ungleich höher als eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Foto: dpa

Besondere Verhaltensregeln gelten daher nur für folgende Menschengruppen: Menschen, die Kontakt zu einer Person hatten, die mit dem Virus infiziert ist. Menschen, die sich in einem der vom RKI definierten Risikogebiete aufgehalten haben. Oder Menschen, die in einem Gebiet unterwegs waren, in dem Fälle von Covid-19 aufgetreten sind. Foto: dpa

Was tun, wenn eine oder alle Faktoren zutreffen? Wer Kontakt zu Infizierten hatte, sollte sich unabhängig vom Auftreten von Symptomen bei seinem Gesundheitsamt melden. Gleiches gilt für Reisende aus Risikogebieten, bei denen Symptome auftreten. Foto: dpa

Alle anderen wenden sich an das Amt oder ihren Hausarzt, der bei Verdacht auf Sars-CoV-2 eine Laboruntersuchung veranlassen kann. Foto: dpa

Wichtig: Betroffene sollten vor dem Gang in die Praxis unbedingt dort anrufen. Dieses Vorgehen empfiehlt Witzke - wenn möglich - auch bei einem Verdacht auf Grippe. Denn auch da ist die Gefahr groß, andere Patienten im Wartezimmer anzustecken. Foto: dpa

Vorbeugen: Wer einen begründeten Verdacht hat, mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein, sollte unnötige Kontakte meiden und zu Hause bleiben - wie auch bei der Grippe. Wichtig außerdem, und zwar für alle: Gute Handhygiene, also regelmäßiges Waschen mit Seife, ein bis zwei Meter Sicherheitsabstand von kranken Menschen, sowie richtiges Husten und Niesen - in die Armbeuge also. Foto: dpa

Atemmasken sind für gesunde Menschen nicht nötig. Und auch ständiges Desinfizieren der Hände ist laut Witzke überflüssig. Foto: dpa

Was Eltern tun sollten

Unterdessen fordert das Ministerium in der Rundmail die Eltern auch auf, im Falle eines Krankheitsfalls die Schule unverzüglich zu benachrichtigen und schriftlich den Grund für das Schulversäumnis mitzuteilen. „Eltern sollten dahin beraten werden, die Entscheidung über die Teilnahme am Unterricht zur Vermeidung einer Corona-Infektion nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt zu treffen“, teilt Richter mit.

Im Einzelfall könnten Schulleiter Mädchen und Jungen auch vom Unterricht ausschließen, aber nur wenn von ihnen eine „Gesundheitsgefahr“ ausgehe. Dies sei auch bei Lehrern möglich. Nur im Ausnahmefall dürfe eine Schule geschlossen werden: „zur Abwehr erheblicher konkreter Gefahren“.