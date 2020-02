Sie sollen sich daheim aufhalten und von Verwandten versorgen lassen, die ihnen Essen vor die Tür stellen könnten. «Wir haben heute keine Neuinfektionen. Im Moment entspannt sich die Lage für mich etwas, aber das kann sich stündlich ändern», sagte Pusch.

Die 300 Menschen, die am 15. Februar eine Karnevalsveranstaltung mit den Erstinfizierten besucht hätten, könnten bereits am kommenden Sonntag aufatmen, wenn sie bis dahin symptomfrei bleiben. Dann sei die Inkubationszeit abgelaufen und die Quarantäne für sie beendet. Noch am Donnerstag sollten 65 bis 70 Kinder sowie deren Eltern getestet werden. Die Kinder waren in eine Kindertagesstätte gegangen, in denen eine der Infizierten gearbeitet hatte.