Jugendherbergen: Mehr Übernachtungen in Nordrhein-Westfalen

Hagen/Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Jugendherbergen in Nordrhein-Westfalen haben 2019 mehr Gäste angezogen. Insgesamt legte die Zahl im vergangenen Jahr um rund 4 Prozent zu, wie die Verbände Rheinland und Westfalen-Lippe am Donnerstag mitteilten. Dabei fällt die Bilanz je nach Landesteil unterschiedlich aus. Die 29 Häuser in Westfalen-Lippe verzeichneten mit 651 390 Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 4,2 Prozent. Die Zahl der Mitglieder stieg dabei um 4200 auf 272 293.

Von dpa