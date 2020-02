Coronavirus: Keine Auswirkungen auf ÖPNV in NRW

«Wir beobachten die Situation engmaschig und kontinuierlich», sagte eine Sprecherin der Nordwestbahn. Man stehe im Austausch mit den Gesundheitsbehörden, die für Schutzmaßnahmen zuständig seien. Das Gleiche gilt auch für die Düsseldorfer Rheinbahn. «Da eine Übertragung über unbelebte Oberflächen bisher nicht dokumentiert ist, ist eine zusätzliche vorsorgliche Desinfektion von Fahrzeugen und Haltestellen im Moment nicht geplant», erklärte eine Sprecherin.

Im Kreis Heinsberg hatte man kurz nach Bekanntwerden des ersten mit dem neuen Coronavirus infizierten Patienten in NRW kurzzeitig überlegt, auch den ÖPNV zu stoppen. Dies passierte letztlich nicht.

Sollte in einem Zug ein Verdachtsfall festgestellt werden, würde der betroffene Bereich gesperrt und nach der Fahrt professionell gereinigt und desinfiziert werden, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. Fahrgäste sollen in einem solchen Fall durch das Zugpersonal informiert werden, damit sie ihre Kontaktdaten hinterlegen können, um von den Behörden kontaktiert werden zu können.