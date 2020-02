Kindesmissbrauch: Urteil im Prozess gegen Sozialpädagogen

Kleve (dpa/lnw) - Im Prozess gegen einen Sozialpädagogen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in über 50 Fällen wird heute in Kleve das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nach Angaben des Landgerichts Kleve den Missbrauch seines Neffen zwischen 1998 und 2002 in mindestens 42 Fällen vor. Bei Ferienfreizeiten und Jugendprojekten soll sich der Mann bis Mitte 2019 zehn Mal sexuell an Kindern vergangen haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung sollen laut Anklage 27 Bilder mit kinderpornografischen Inhalten gefunden worden sein. Auch dafür steht er vor dem Landgericht in Kleve. Vor dem erwarteten Urteil sollen nach Gerichtsangaben die Plädoyers gehalten werden.

Von dpa