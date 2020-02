Münster (dpa/lnw) - In Münster muss heute möglicherweise ein Großteil der Innenstadt rund um den Domplatz evakuiert werden. Grund sind Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Boden in der Altstadt vermutet werden. Experten des Kampfmittelräumdienstes sollen bis zum frühen Morgen klären, ob an den Verdachtspunkten Bomben liegen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müsste der Bereich im Umkreis von 250 Metern geräumt werden. Nach Angaben der Stadt fällt ein Markt auf dem Platz aus, mehrere Buslinien werden umgeleitet und mehrere Behörden haben ihren Mitarbeitern bereits vorsorglich frei gegeben.

Betroffen von einer möglichen Evakuierung wären neben dem Bischofssitz zahlreiche Uni-Gebäude, die Bezirksregierung, das historische und neue Rathaus, Kaufleute und das LWL-Museum für Kunst und Kultur. Sollten die Bomben größer sein als bislang gedacht, würde der Radius auf 500 Meter erweitert. Dann wäre auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) betroffen.