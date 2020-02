Coronavirus: Uni Düsseldorf ermöglicht Heimarbeit

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen des neuartigen Coronavirus räumt die Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität Mitarbeitern aus Wissenschaft und Verwaltung die Möglichkeit der Heimarbeit ein. Eine Empfehlung dazu gelte für alle, die sich ernsthafte Sorgen machten, vom Coronavirus betroffen zu sein und die etwa kürzlich in Risikogebieten waren, sagte ein Sprecher der Universität am Freitag. Im Einzelfall müsse das aber immer mit einem Vorgesetzten geklärt werden. Die Universität hat rund 4000 Mitarbeiter in Wissenschaft und Verwaltung.

Von dpa