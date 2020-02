Bayer Leverkusen in der Europa League gegen Glasgow Rangers

Nyon (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen trifft im Achtelfinale der Europa League auf die Glasgow Rangers. Das ergab am Freitag die Auslosung im schweizerischen Nyon. Die Spiele der Runde der letzten Sechzehn finden am 12. und 19. März statt. Leverkusen hatte sich nach dem Ausscheiden aus der Champions League in der Europa-League-Zwischenrunde mit zwei Siegen gegen den FC Porto durchgesetzt.