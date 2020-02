Lübbecke (dpa/lnw) - Nach einem Feuer in einem Imbiss im ostwestfälischen Lübbecke am Donnerstagabend hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Es bestehe der Verdacht auf schwere Brandstiftung und versuchte Tötung, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld gemeinsam am Freitag mit.

Von dpa