Kinder missbraucht: Sozialpädagoge zu Haft verurteilt

Kleve (dpa/lnw) - Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern hat das Landgericht Kleve am Freitag einen Sozialpädagogen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts hat sich der 50-Jährige bei Ferienfreizeiten und Schulprojekten an neun Jungen vergangen. Unter den Opfern war demnach auch sein Neffe. Das Gericht sprach den Angeklagten nach Angaben eines Sprechers des sexuellen Missbrauchs in 39 Fällen für schuldig, davon in sechs Fällen des schweren Missbrauchs.

Von dpa