Blitzer-Prozess: Olympiasiegerin Isabell Werth vor Gericht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die sechsfache Olympiasiegerin und neunfache Weltmeisterin Isabell Werth (50) wehrt sich in Düsseldorf hartnäckig gegen den Vorwurf des zu schnellen Fahrens. Am Freitag stand sie deswegen als Beschuldigte vor dem Amtsgericht. Am Steuer ihres Autos sollen die Pferdestärken mit der Dressurreiterin durchgegangen sein. «Hier geht es um mein Recht», sagte Werth der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa