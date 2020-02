Wochenende bringt Regen und Gewitter: Auch Sonne mit dabei

Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn am 01.03. hat das Wetter am Sonntag laut DWD-Experte «erst mal einen freundlichen Charakter». Die Temperaturen liegen demnach zwischen neun und 13 Grad. Vereinzelt könnten im Tagesverlauf Schauer aufziehen, es zeigt sich aber auch mal die Sonne. Zum Abend hin rechnet der DWD mit Regen und auffrischendem Wind. Im Bergland könne es in der Nacht zu Montag dann auch stürmisch werden.