Auto kollidiert mit Bäumen: 20-Jähriger auf Rücksitz stirbt

Haltern (dpa/lnw) - Bei der Kollision eines Autos mit mehreren Bäumen ist in Haltern ein junger Mann ums Leben gekommen. Der 20 Jahre alte Mitfahrer, der hinten links auf dem Rücksitz saß, erlag bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag seinen Verletzungen. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, war er mit zwei anderen Männern in seinem Alter im Auto unterwegs. Der Wagen kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst mehrere Bäume. Einen Baum habe das Auto dann frontal mitgenommen.

Von dpa