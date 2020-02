«Technische Betriebsstörung»: Stadion in Augsburg geräumt

Augsburg (dpa) - Rund eine halbe Stunde nach dem Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach ist das Stadion in Augsburg geräumt worden. Ein technischer Defekt an einem Küchengerät sei der Grund für den Evakuierungsalarm gewesen, teilte der Fußball-Bundesligist am Samstagabend mit. Nach Freigabe durch die Feuerwehr wurde die Evakuierung anschließend wieder aufgehoben.