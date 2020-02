Zorc nach Hopp-Schmähungen: «Nicht mehr zu tolerieren»

Dortmund (dpa) - BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat die erneuten Schmähgesänge gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp als «unsäglich» bezeichnet und klare Konsequenzen gefordert. «Bislang hat es die Bundesliga nicht in den Griff bekommen. Ich glaube, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, der so nicht mehr zu tolerieren ist», sagte Zorc nach dem 1:0 von Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg. Die Partie war wegen Schmähgesängen gegen den Mehrheitseigner der TSG Hoffenheim kurzzeitig unterbrochen worden.

Von dpa