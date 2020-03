Schulen und Kitas bei Impfpflicht stärker unterstützen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor dem Hintergrund der neuen Masernimpfpflicht fordern Gewerkschaften stärkere Unterstützung für Kitas und Schulen in Nordrhein-Westfalen. «Gerade in Zeiten des Lehrermangels sind die Kollegen bereits jetzt schon enorm belastet», sagte Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in NRW. Das Schulministerium in Düsseldorf fordert seinerseits die Gesundheitsämter auf, die Einrichtungen zu unterstützen.

