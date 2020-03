Über 70 Coronavirus-Fälle in NRW

Heinsberg/Münster (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus weiter. Bis Sonntagmittag gab es im besonders betroffenen Kreis Heinsberg nahe der niederländischen Grenze 65 bestätigte Fälle, wie ein Sprecher auf dpa-Anfrage sagte. Auch aus vielen anderen Teilen des Landes berichteten Städte, Kreise oder Krisenstäbe von Covid-19-Betroffenen - so auch aus Köln, Bonn, Mönchengladbach, dem Großraum Aachen, Duisburg, Düren und dem sauerländischen Lüdenscheid. Landesweit waren es deutlich mehr als 70 Fälle.

Immer gibt es einen Bezug zum Kreis Heinsberg - mit einer ersten Ausnahme: Seit Samstag wird ein 51-Jähriger in der Uniklinik Münster behandelt, der von einem Urlaub aus dem Iran zurückgekehrt war. Bei ihm fiel der Test auf das neuartige Coronavirus positiv aus. Nach Angaben der Klinik wird er jetzt mit leichten Symptomen, die einer Erkältung ähneln, isoliert behandelt. Es gehe ihm soweit gut. Seine Frau habe sich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben. Die Stadt Münster hat einen Krisenstab eingerichtet und will am Montag bei einer Pressekonferenz über den Fall informieren.

Im Kreis Heinsberg wurden vier von rund 100 Kindern einer Kita positiv getestet. Es gehe ihnen gut, sie zeigten «allenfalls leichte Erkältungssymptome», schilderte eine Sprecherin. In der Kita in Gangelt arbeitet eine 46-jährige Erzieherin, die an Covid-19 erkrankte und seit Tagen im Düsseldorfer Uniklinikum behandelt wird; ebenso wie ihr Ehemann (47). Er hatte eine Karnevalsveranstaltung in Gangelt besucht, die als Ausgangspunkt der Infektionskette in NRW gilt. Der Mann wird in NRW als erster Infizierter eingestuft, sein Gesundheitszustand ist weiterhin ernst. Die Kinder des Paares sind gesund.

Im Kreis Heinsberg endete am Sonntag für rund zwei Drittel von geschätzt rund 1000 Personen die häusliche Quarantäne. Rund 300 Personen, die die Karnevalssitzung in Gangelt besucht hatten, mussten mitsamt ihren Familien Zuhause bleiben. Erst am Sonntag konnten diese etwa 600 bis 700 Menschen wieder normal am öffentlichen Leben teilnehmen, sagte ein Kreissprecher. Wer allerdings Symptome zeige, solle weiter daheim bleiben und telefonisch den Hausarzt kontaktieren - gemäß den erteilten Anweisungen. Die 300 bis 400 übrigen Personen in häuslicher Isolation - überwiegend Kinder aus der betroffenen Kita und ihre Familien - sollten noch bis 9. März daheim bleiben.

Über das gesamte Wochenende wurden fortlaufend neue Ansteckungen gemeldet. Im Raum Aachen ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen auf neun gestiegen. Eine Gesamtschule in Herzogenrath, die von einem der betroffenen Jugendlichen besucht wurde, bleibt für eine Woche dicht. Eine junge Frau, die zu diesem Jugendlichen «intensiveren» Kontakt hatte, wurde mit einer Reisegruppe in einem Bus in Österreich gestoppt. Sie wurde in Bayern getestet, die Diagnose stand zunächst aus.

In der Millionenstadt Köln wurde das Virus bei einer 28-jährigen Frau und einem 30-jährigen Mann nachgewiesen. Zuvor war Sars-CoV-2 bei einem am Militärflughafen Köln-Wahn stationierten Soldaten festgestellt worden. Er ist im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz in Behandlung. Auch Düren meldete am Sonntag einen Fall.

In Bonn infizierte sich ein Student, der mit Kindern einer Grundschule in der dortigen Ganztagsbetreuung in Kontakt gekommen war. Bei rund 185 Schulkindern der Grundschule wurden Test-Abstriche gemacht. Bis zum Sonntagmittag habe es noch keinen einzigen positiven Befund gegeben, sagte ein Stadtsprecher der dpa. Die Schule bleibt zwei Wochen geschlossen - wie auch zahlreiche andere im Land, etwa in Lüdenscheid im Märkischen Kreis. Dort fällt in einer Förderschule in der kommenden Woche für die 95 Schüler und 20 Lehrer der Unterricht aus. Ein Pädagoge hatte sich infiziert.

Auch in Mönchengladbach steckte sich eine Lehrkraft an. Eine Grundschule soll daher vorerst geschlossen bleiben. Rund 70 Schüler, alle 30 Lehrer und das übrige Schulpersonal gingen in häusliche Quarantäne. Auch Duisburg berichtete von zwei Infektionen.

Der Kreis Viersen meldete zwei angesteckte Polizistinnen. Allerdings zählen die Frauen zu den Infizierten, die bereits aus anderen Regionen gemeldet wurden. Eine Beamtin aus dem Kreis Heinsberg soll ihre Kollegin aus Duisburg angesteckt haben.

Der Bielefelder Maschinenhersteller DMG Mori ist vom Coronavirus in seinem Werk in Pfronten im Ostallgäu betroffen. Nachdem ein Mitarbeiter positiv getestet wurde, wurden die 1600 Mitarbeiter des Werkes in Bayern aufgefordert, am Montag und Dienstag zuhause zu bleiben.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) schrieb auf Twitter: «In der aktuellen Lage rufe ich die KölnerInnen zur Besonnenheit auf.» Der Düsseldorfer OB Thomas Geisel (SPD) mahnte in einer Videobotschaft, wichtig sei nun: «Dass wir allesamt bei aller verständlichen Aufregung einen kühlen Kopf bewahren.»

Dennoch waren offenbar viele Menschen in Sorge. In NRW deckten sich einige verstärkt mit Vorräten ein. In mehreren Supermärkten in Köln oder Essen waren am Samstag Regale mit Konserven, Vollkornbrot oder Nudeln deutlich leerer als sonst, manche Familien schoben gleich zwei Einkaufswagen durch die Gänge. Desinfektionsmittel und Schutzmasken waren vielerorts ausverkauft.

Die Stadt Düsseldorf hatte am Freitag ein Infotelefon zum Coronavirus geschaltet. Nach Angaben der Stadt meldeten sich bis Sonntagnachmittag mehr als 600 Bürger. In drei Fällen rieten die Experten am Telefon den Anrufern zu einem Test.

Angesichts der Ausbreitung des Virus wurden zahlreiche Veranstaltungen in NRW abgesagt, darunter auch internationale Messen. Unter anderem wird die Kölner Fitnessmesse Fibo auf einen späteren Termin verlegt. In Düsseldorf wird die Fachschau «Pro Wein» verschoben, ebenso die Messen «Beauty», «Top Hair», die Draht-Fachmesse «wire» und die Rohr-Messe «Tube».