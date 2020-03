Unbekannte verfolgen 32-Jährigen mit Auto und fahren ihn an

Duisburg (dpa/lnw) - Ein Streit in einer Duisburger Kneipe ist am Samstagnachmittag in einer Verfolgungsjagd mit zwei Schwerverletzten geendet - die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten war ein 32-Jähriger zu Fuß aus der Kneipe geflüchtet, zwei unbekannte Männer folgten ihm daraufhin mit einem Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Von dpa