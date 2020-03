Leipzig nur unentschieden im Topspiel gegen Leverkusen

Leipzig (dpa) - Bayern-Verfolger RB Leipzig hat im Titelrennen der Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann kam am Sonntag im Topspiel gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Der Rückstand der zweitplatzierten Leipziger auf den Tabellenführer aus München wuchs damit nach dem 24. Spieltag auf drei Punkte an. Der Treffer von Patrik Schick in der 32. Minute war für die Sachsen vor 41 216 Zuschauern zu wenig. Leon Bailey hatte die Gäste in der 29. Minute in Führung gebracht. Die Werkself darf sich als Fünfter weiter Chancen auf die Champions-League-Qualifikation ausrechnen.

Von dpa