532 zusätzliche Stellen in den Ministerien der NRW-Regierung

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den nordrhein-westfälischen Ministerien sind zwischen 2017 und 2019 insgesamt 532 zusätzliche Stellen aufgebaut worden. 21 dieser Stellen wurden angedockt, um sachgrundlose Befristungen abzubauen. Das geht aus einer Vorlage von NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) an den Personalausschuss des Düsseldorfer Landtags hervor, der sich an diesem Dienstag damit beschäftigt.