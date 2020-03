Gegen Antragsstau: 14 Tage ohne Telefon im Bauaufsichtsamt

Köln (dpa/lnw) - Für die Ingenieure im Kölner Bauaufsichtsamt stehen in den nächsten zwei Wochen die Diensttelefone still, damit sie ungestört arbeiten können: Mit der Sonderaktion möchte die Domstadt den aufgestauten Berg an noch offenen Bauanträgen im «unteren vierstelligen Bereich» abarbeiten, sagte am Montag ein Stadtsprecher. In der Behörde fehlten Mitarbeiter - von insgesamt 62 Stellen seien derzeit zwölf unbesetzt - unter anderem wegen Fachkräftemangels.

Von dpa