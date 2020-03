Landesbetrieb mischt Pflanzungen am Straßenrand: Artenschutz

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Bei Neuanpflanzungen am Straßenrand will der zuständige Landesbetrieb Bäumen, Büsche und Blumen künftig mehr mischen, um Insekten und den Artenschutz zu fördern. «Weil Bestände wie die Straßen selbst Räume verbinden, können sie auch beim Artenschutz eine wichtige Funktion übernehmen», erklärte Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin des Landesbetriebs «Straßen.NRW», am Montag.