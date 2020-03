Ermittlungen wegen Volksverhetzung: Ausruf bei Fußballspiel

Am Abend des 19. Februar hatte in Hanau ein 43-jähriger Deutscher insgesamt neun Menschen mit ausländischen Wurzeln an mehreren Tatorten erschossen. Der Sportschütze soll auch seine Mutter getötet haben, bevor er sich selbst das Leben nahm. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank.