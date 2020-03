Zeuge glaubte an Einbrecher: 100 Kilo Drogen sichergestellt

Erkrath (dpa/lnw) - Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei in Erkrath bei Düsseldorf eher zufällig zu einem enormen Drogenfund verholfen. Der Mann habe beobachtet, wie mehrere Männer mit einem Transporter mit ausländischem Kennzeichen vorgefahren waren und sich an einem Haus zu schaffen machten, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag. Der Zeuge vermutete Einbrecher bei der Arbeit und rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen und einen der Männer zur Rede stellten, strömte ihnen intensiver Marihuana-Geruch in die Nase.

Von dpa