NRW-Flüchtlingsminister mahnt zu Besonnenheit: genug Platz

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - Angesichts der sich zuspitzenden Situation der Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze will Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) keine falschen Signale senden. «Wir müssen bei allen gut gemeinten Ideen sehr besonnen sein», sagte der Flüchtlingsminister am Montag auch an die Adresse von Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Sie hatte unter anderem die Aufnahme von 5000 besonders schutzbedürftigen Menschen gefordert. Mit solchen Äußerungen riskiere man, bei den Betroffenen vor Ort zusätzliche Motivation zu schaffen, sich Richtung Grenze aufzumachen, kritisierte Stamp.

Von dpa