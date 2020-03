Seniorin auf Parkplatz überrollt

Overath (dpa/lnw) - Eine Fußgängerin ist auf einem Supermarkt-Parkplatz in Overath von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah eine 29-jährige Autofahrerin beim Einparken die Rentnerin. Die 80-Jährige war zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs, als sich der Unfall am späten Montagnachmittag ereignete. Durch den Zusammenstoß sei die Fußgängerin gestürzt und eines ihrer Beine sei von einem Reifen überrollt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einsatzkräfte brachten die Schwerverletzte im Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Von dpa