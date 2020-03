Spargel bleibt Gemüse mit größter Anbaufläche in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen ist Spargelland. Kein anderes Gemüse nimmt eine so große Anbaufläche ein. Im vergangenen Jahr lag der Anteil des Edelgemüses an der Gesamtanbaufläche mit gut 3900 Hektar bei 14,9 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Die Landwirte ernteten rund 22 000 Tonnen, etwa 5 Prozent mehr als 2018.