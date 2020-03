RWE nimmt weiteren Windpark in den USA in Betrieb

Essen (dpa) - Während in Deutschland der Ausbau der Windenergie stockt, hat der Energiekonzern RWE in den USA einen weiteren Windpark in Betrieb genommen. Die Anlage im Süden von Texas mit einer Leistung von 151 Megawatt ist bereits der 24. Windpark von RWE in den Vereinigten Staaten. «Das unterstreicht die Bedeutung von Nordamerika als Kernmarkt für RWE», sagte die Chefin der Erneuerbaren-Sparte von RWE, Anja-Isabel Dotzenrath, am Dienstag. Auf die Kapazitäten in den USA entfielen mehr als ein Drittel der Erneuerbaren-Kapazitäten des Konzerns - zahlreiche weitere Projekte seien in der Entwicklung.

Von dpa