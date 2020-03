Düsseldorf (dpa/lnw) - Für einen mutmaßlichen «falschen Polizisten» hat ein Staatsanwalt am Dienstag siebeneinhalb Jahre Haft beantragt. Der 32-Jährige aus Erkrath hatte vor dem Düsseldorfer Landgericht gestanden, am bandenmäßigen Betrug von Senioren beteiligt gewesen zu sein. Er will aber immer nur auf Anweisung der Drahtzieher aus der Türkei gehandelt haben.

Von dpa