Munition für NRW-Polizei bei Gruppe «Nordkreuz» gefunden

Düsseldorf/Schwerin (dpa/lnw) - Bei Mitgliedern der möglicherweise rechtsradikalen Gruppe «Nordkreuz» ist in Mecklenburg-Vorpommern Munition entdeckt worden, die für die Polizei in Nordrhein-Westfalen bestimmt war. Das hat eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Dienstag bestätigt. Es habe sich um besonders durchschlagskräftige Munition für Spezialeinheiten gehandelt, berichtete das «Westfalen-Blatt».

Von dpa