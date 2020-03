Pokal-Viertelfinale: Ofori erstmals in Düsseldorfs Startelf

Saarbrücken (dpa) - Der 18 Jahre Kelvin Ofori steht im Viertelfinale des DFB-Pokal beim Viertliga-Club 1. FC Saarbrücken erstmals in einem Profi-Spiel in der Startelf von Fortuna Düsseldorf. Der Ghanaer kam in der Bundesliga bisher nicht zum Einsatz, wurde nur in vorherigen Pokal-Runden zweimal eingewechselt. Insgesamt änderte Trainer Uwe Rösler sein Team gegenüber dem 3:3 nach 3:0-Vorsprung am Freitag gegen Hertha BSC auf vier Positionen. Neben Ofori rückten noch Alfredo Morales, Zanka und Jean Zimmer in die Startelf, dafür sitzen André Hoffmann, Valon Berisha, Kenan Karaman und Matthias Zimmermann zunächst auf der Bank.

Von dpa