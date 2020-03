NRW-Landeskabinett verabschiedet angepasste Düngeverordnung

Im Bundesrat steht am 3. April eine Novelle der Bundesdüngeverordnung zur Abstimmung, die auf einen Kompromiss zwischen Bund und EU zurückgeht. Sollte die Länderkammer ablehnen, drohen hohe Strafen. Zuletzt hatte es wiederholt viel Kritik an der Düngeverordnung gegeben. In dem lange andauernden Düngestreit zwischen Deutschland und der EU geht es im Kern um den Schutz des Wassers vor zu viel Nitrat.

«Nordrhein-Westfalen geht bei der Düngeregulierung voran», hieß es nun in der Mitteilung des Ministeriums. Heinen-Esser werbe bei den anderen Bundesländern für «konstruktive weitere Abstimmungen» zu dem Bundesentwurf. Deutschland habe die Chance, beim Grundwasserschutz «entscheidend voranzukommen».