Brenntag bekommt schwache Konjunktur zu spüren

Essen (dpa) - Die schwache Weltwirtschaft hinterlässt bei dem Chemikalienhändler Brenntag deutliche Spuren in der Bilanz. «Das Geschäftsjahr 2019 war für Brenntag durch ein schwieriges makroökonomisches Umfeld mit konjunkturellen Eintrübungen, fehlenden Impulsen und schwacher Nachfrage geprägt», sagte Finanzchef Georg Müller laut Mitteilung am Mittwoch. Dies gelte vor allem in den beiden großen Regionen Europa und Nordamerika.

Von dpa