Unbekannte klauen 19 Mähroboter von Baumarkt

Hamm (dpa/lnw) - Unbekannte haben von einem Hammer Baumarkt 19 Mähroboter gestohlen. Die Täter hätten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen zugeschlagen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Mähroboter verschiedener Hersteller und in unterschiedlichen Preisklassen hätten zusammen einen Wert von 13 000 Euro. In der Nähe des umzäunten Baumarktgeländes wurden die Verpackungen und Sicherungen der Mähroboter gefunden.

Von dpa