Bochums Profi Lee kehrt in seine Heimat Südkorea zurück

Bochum (dpa/lnw) - Fußball-Profi Chung-Yong Lee vom Zweitligisten VfL Bochum kehrt in seine Heimat Südkorea zurück. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zu Ulsan Hyundai FC in die südkoreanische Liga. Das teilte der Revierclub am Mittwoch mit. Dem Vernehmen nach bekommen die Bochumer noch eine geringe Ablösesumme für Lee, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre.