Bahnverkehr im Ruhrgebiet am Donnerstag weiter eingeschränkt

Oberhausen (dpa/lnw) - Bahnfahrer im Ruhrgebiet müssen auch am Donnerstag mit Einschränkungen im Zugverkehr rechnen. Nach einem Unfall bei Brückenarbeiten, bei dem ein Arbeiter verletzt wurde, kommt es weiter zu Umleitungen und Ausfällen, wie eine Sprecherin der Bahn am Morgen bestätigte. Die Störung könne noch bis in die kommende Woche hinein andauern.