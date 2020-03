Drogenbande zerschlagen: 55 000 Euro in Kochtopf versteckt

Lieferant und Haupttäter soll ein 49-Jähriger sein. In seinem Wohnhaus in Waalwijk, das als Lager gedient haben soll, fand die niederländische Polizei 62 Kilogramm Drogen und rund 190 000 Euro Bargeld. Bei einem 46-Jährigen, der Logistiker der Gruppierung sein soll, konnten gut 16 Kilo versandfertig verpacktes Marihuana sichergestellt werden. Bei einem Kölner (46) fanden die Ermittler fast 55 000 Euro Bargeld - versteckt in einem Kochtopf. In einem Wohnhaus in Hilchenbach (Kreis Siegen-Wittgenstein) wurde eine vorbereitete Indoor-Plantage für Cannabispflanzen entdeckt.

Bereits Mitte Januar war Zollkontrolleuren ein 37 Jahre alter Kurier der Bande ins Netz gegangen. Er hatte 17 Kilogramm Drogen dabei. Auch er kam in Untersuchungshaft.