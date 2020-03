AfD will umstrittenes «Malbuch» aus eigener Tasche zahlen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die AfD-Fraktion will die Kosten für ihr umstrittenes «Malbuch» aus «eigener Tasche zahlen» und nicht den Steuerzahlern in Rechnung stellen. Das hat AfD-Vize-Fraktionschefin Gabriele Walger-Demolsky am Donnerstag im Landtag angekündigt und sich im Namen der AfD erneut für das Buch entschuldigt.