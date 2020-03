Notfall: Höhenretter bei Kranführer in 35 Metern Höhe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer Feuerwehr ist für die Rettung eines Kranführers aus einer Kanzel in 35 Metern Höhe ausgerückt. Dem Mann in dem Baukran gehe es wegen eines medizinischen Notfalls nicht gut, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Die Höhenretter der Feuerwehr seien vor Ort und hätten mit der medizinischen Erstversorgung begonnen.