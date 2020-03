Riesenloch in Köln aufgefüllt: Straße ab Freitag wieder frei

Köln (dpa/lnw) - Um das Riesenloch zu füllen, sind 40 Lkw-Ladungen erforderlich gewesen: Nach viertägiger Sperrung und umfangreichen Bauarbeiten soll die Innere Kanalstraße in Köln am Freitagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilte der Versorger Rheinenergie am Donnerstag mit. Demnach soll die Straße in beide Richtungen um 4.30 Uhr wieder befahrbar sein, auch die Querverbindung zwischen der Krefelder Straße und der Merheimer Straße sei dann wieder frei. Die Straße, die zu den meistbefahrenen der Stadt zählt, war am Montagnachmittag im Bereich Krefelder Straße gesperrt worden, nachdem sich in Folge eines Wasserrohrbruchs ein 20 mal 20 Meter großes Loch aufgetan hatte. Verletzte gab es nicht. Um das Loch aufzufüllen, brauchte Rheinenergie 450 Tonnen Material.

Von dpa