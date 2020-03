Dr. Oetker verkauft Bankhaus Lampe an Hauck & Aufhäuser

Bielefeld (dpa) - Dr. Oetker trennt sich vom konzerneigenen Bankhaus Lampe. Das teilte die Unternehmensgruppe am Donnerstag in Bielefeld mit. Käufer ist die Bank Hauck & Aufhäuser mit Sitz in Frankfurt. Zum Verkaufspreis der 1852 gegründeten Privatbank Lampe wurden keine Angaben gemacht. Es entstehe nun eine der führenden deutschen Privatbanken mit 1400 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von 10 Milliarden Euro. Die bisherigen Namen sollten erhalten bleiben.