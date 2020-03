Laschet fordert besseres Klima für Start-ups

Berlin (dpa) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz, Armin Laschet, hat mehr Wertschätzung für Start-ups und Gründer gefordert. «Wir brauchen eine Willkommenskultur für Innovationen und ein gesellschaftliches Klima, das neue Ideen fördert und unterstützt», sagte Laschet auf einer Veranstaltung des Bundesverbands Deutsche Start-ups am Donnerstagabend in Berlin. «Wir wollen alles tun, um Hemmnisse zu beseitigen und die Start-up-Szene in Deutschland an die Spitze der Europäischen Union und darüber hinaus zu bringen.»

Von dpa