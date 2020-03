Verkäuferinnen schreien Räuber in die Flucht

Viersen (dpa) - Zwei Mitarbeiterinnen eines Bekleidungsgeschäfts in Viersen in Nordrhein-Westfalen haben einen versuchten Raub auf den Laden mit lautem Schreien verhindert. Als der Unbekannte Donnerstagabend mit einem vorgehaltenen Messer in das Geschäft kam und Geld verlangte, schrien die 42-Jährige und ihre 19 Jahre alte Kollegin, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei der Mann ohne Beute in unbekannte Richtung geflohen. Verletzt wurde bei dem versuchten Raub niemand.

Von dpa