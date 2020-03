Steigende Schweinefleisch-Preise: Tönnies mit Rekordumsatz

Rheda-Wiedenbrück (dpa) - Dank der großen Nachfrage nach Schweinefleisch in China und einem damit verbundenen Preisanstieg hat Tönnies erstmals mehr als 7 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Der Erlös stieg 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro, wie Deutschlands größter Schlachtbetrieb am Freitag in Rheda-Wiedenbrück mitteilte. Im Vorjahr war der Umsatz noch gesunken.

Von dpa