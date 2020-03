Holger Badstuber gibt womöglich Comeback gegen Bielefeld

Stuttgart (dpa/lnw) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Holger Badstuber steht beim VfB Stuttgart vor einer Rückkehr in die Startelf. «Wenn Holger in der Lage ist, 90 Minuten zu spielen, ist er auf jeden Fall eine Überlegung», sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo mit Blick auf das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld am Montagabend (20.30 Uhr).

Von dpa