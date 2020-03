Bielefeld (dpa/lnw) - Trainer Uwe Neuhaus vom Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld geht selbstbewusst in das Topspiel am Montag (20.30 Uhr/Sky) beim Tabellenzweiten VfB Stuttgart. «Wir sind von den Einzelspielern her sicher nicht die beste Mannschaft der Liga», sagte Neuhaus am Freitag: «Aber die Erfolge und der Glaube können viel bewegen.»

Von dpa