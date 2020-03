Polizei stellt 73 Kilogramm Amphetamin in Düsseldorf sicher

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei in Düsseldorf hat bei Ermittlungen gegen einen Drogendealer insgesamt 73 Kilogramm Amphetamin aus dem Verkehr gezogen. Es handele sich um den größten Fund dieser Art seit Jahren, erklärte die Polizei am Freitag in Düsseldorf. Im Durchschnitt sei in der Stadt zuletzt jährlich etwa ein Kilogramm der synthetischen Droge sichergestellt worden. Der 34 Jahre alte Hauptbeschuldigte sitze in Untersuchungshaft. Er soll die Wohnungen zweier mutmaßlicher Mittäter mit deren Einverständnis als Drogendepot benutzt haben.

Von dpa